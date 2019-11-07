Съемка сюжета обернулась дракой: журналистку ВГТРК ударили по лицу

В Перми съемочная группа ВГТРК, расследуя законность передачи участка Департаментом земельных отношений, оказалась в центре разборок в духе 90-х годов. Деятельности журналиста, говоря официальным языком, воспрепятствовали с применением насилия.

- Расскажите, кого вы представляете?

- Да не надо ничего. Идите вы…

Далее разговор не получился. Сначала охранник территории сорвал с микрофона журналистки ВГТРК ветрозащиту и выкинул ее, а затем ударил девушку по лицу.

Уголовный кодекс РФ трактует произошедшее без эмоций — воспрепятствование деятельности журналиста с применением насилия. Максимальное наказание — 6 лет лишения свободы. Охранник, впоследствии испугавшийся назвать свое имя, так яро защищает интересы Управления капитального строительства (УКС). Утверждает, что это частная территория.

В то же время в суде под сомнение ставится правомерность самого факта передачи земли краевому Управлению капитального строительства. Документы подписал Департамент земельных отношений Перми. Заявлено, что на схеме, которой руководствовались представители городских властей, боксы должным образом обозначены не были.

- На данный момент мы не признаем, что нарушили законодательство. Что касается последствий, здесь не к департаменту нужно задавать вопросы.

Управление капитального строительства заявляет, что к сносу также отношения не имеет. Цели преследовали благие: сначала речь шла о возведении автостоянки, затем — театра.

Этот процесс словно из области "юридической офтальмологии": гаражи были, а их не видели. В плохом ли зрении дело, установит суд, но сейчас 184 бокса, по данным собственников, действительно исчезли. Чтобы сохранить уцелевшие, хозяева буквально несли круглосуточную вахту с апреля до середины сентября. Отстоять удалось не все.

"Стена треснула, фундамент поврежден, плиты перекрытия дали трещину. Мы уже были в Следственном комитете, нас признали потерпевшими", — говорит истец Александр Ярков.

Уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц Управления капитального строительства. Однако они ссылаются на подрядчика, которому поручили проведение земельных работ, как заявлено, не предполагающих снос гаражей.

Данный судебный процесс касается законности распоряжения Департамента земельных отношений. Об ущербе собственники гаражей заявят уже в рамках другого дела. Параллельно хозяева боксов ведут свое расследование.

"Я у них сразу же спросил, с какой целью они занимаются выкупом гаражей. Потому что они взяли мой номер телефона и предложили за мой гараж 50 тысяч рублей. На мой вопрос директор субподрядной организации ответил: заработать деньги", — рассказывает истец Андрей Липин.

Заработает ли деньги охранник за свое рвение защитить якобы частную территорию, неизвестно, но, вполне вероятно, по закону ответит. При всей запутанности ситуации со сносом гаражей в Разгуляе, в сегодняшнем происшествии многое стало понятно сразу: беспредел не только вверху, но и внизу.

- От вас перегаром пахнет.

- Ну и что?