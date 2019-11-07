Сильный сторонник твердого диалога: генсек НАТО верит в улучшение отношений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что является "сильным сторонником" диалога с Россией. Переговоры, которые касаются контроля за вооружениями и договоров СНВ и ДРСМД, нужно продолжать, пишет агентство РИА Новости. Однако Североатлантический альянс должен быть твердым в общении с Москвой, чтобы никто не интерпретировал это как слабость, добавил глава НАТО.

Напомним, 2 августа 2019 года Соединенные Штаты объявили о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. После чего испытали запрещенную ранее крылатую ракету наземного базирования. Россия, в свою очередь, ввела мораторий на размещение подобного оружия.

Между тем Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 истекает в 2021 году и дальнейшая судьба этого документа пока не известна. Однако уже сейчас ясно, что полноценной замены ему сформулировать уже не успеют, заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.