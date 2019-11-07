Экс-мэр подмосковной Истры задержан за должностные преступления

Экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. В настоящее время с ним ведутся следственные действия.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, в администрации города, а также в доме Вихарева проходят обыски.

Бывшему главе Истры 50 лет. В 2009-2011 годах он был депутатом Жуковского. С октября 2014 Вихарев исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский. В 2018 стал возглавлять Волоколамский район и подмосковную Истру. В конце сентября 2019 года Вихарев ушел в отставку с должности мэра.