Вратарь "Тоттенхэма" Льорис перенес операцию на локте

Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции Уго Льорис, выступающий за английский "Тоттенхэм Хотспур", вернется на поле не ранее середины февраля. После вывиха локтя, полученного в октябре в матче премьер-лиги против "Брайтона" (0:3), ему была сделана операция.

В той не слишком удачной для себя и клуба игре Льорис неудачно приземлился на левую руку, получил вывих локтевого сустава и повреждение связок, сообщает официальный сайт "шпор". Клуб не планировал оперировать вратаря, но после дополнительного обследования с помощью МРТ было принято решение о хирургическом вмешательстве. Игрок должен приступить к индивидуальным тренировкам в начале 2020 года, а сыграет не ранее третьего месяца зимы.