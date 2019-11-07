Жители подмосковного района Путилково ежедневно проходят дорожный "квест"

Дорожный квест ежедневно вынуждены преодолевать автовладельцы из района Путилково в Красногорском районе. Каждое утро их ждет особое испытание – выезд с парковки, а вечером – въезд на нее. Точнее, поздно вечером.

3 часа ночи. Путилково — 40 с лишним панельных новостроек — замирает перед стартом. Еще час и многотысячная колонна приходит в движение.

"Каждое утро, чтобы выехать из района, тратишь час-полтора-два, чтобы в пределах одного района попасть на работу", — жалуется Александр Ларионов.

На первый взгляд — хаос. На деле — система. Из плотного ряда автомобилей отделяется один. Соседи знают, что самый ранний встаёт с краю. Следующий — на очереди. Параллельная, перпендикулярная, по наклонной — вариации на тему парковки ограничены лишь фантазией. Это не автостоянка, как кажется на первый взгляд, а полоса движения. Днем. Ночью — единственная возможность хоть как-то, хоть через две сплошные, но поставить автомобиль.

Здесь единство автомобилистов и пешеходов. Одни бьются в пробке, вторые толкаются в очередях. Точнее, в двух — сесть в автобус и встать в автобус.

Днем — моноград как моноград. О том, что Путилково — явление уникальное, говорит разве что угол наклона, нехарактерный для транспортного средства.

Около полудня для Путилково — это золотой час, когда здесь можно проехать или относительно можно проехать. Такой местный слалом — обойти все машины и остаться в своей полосе, не выезжая на встречку.

"Не хватает 10 тысяч мест для парковки", — говорит женщина.

Документ, подписанный в 2015 году администрацией Красногорского района и застройщиком — обществом с ограниченной ответственностью. По которому — общество обязуется построить открытую многоэтажную автостоянку. Администрация — проконтролировать процесс.

Прошло 4 года.

"Ни одного паркинга там нет", — констатирует местная жительница.

"Это не в моей компетенции" — представитель Красногорской администрации смотрит в будущее с уверенностью.

"Нами постоянно ведется работа и расчет по поиску и возможности строительства многоуровневого паркинга. — То есть она в планах? — Конечно! Вопрос сейчас только земельный и привлечения инвестора", — пояснил Евгений Владимирский, начальник управления транспорта связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск.

Земли для парковок еще не найдены, а под строительство есть. Автомобильная масса, выбравшись за пределы своего двора, упирается колом в узкое, как проселочная дорога Путилковское шоссе.

Представитель красногорской администрации обещает расширить Путилковское шоссе до 4 полос: "По крайней мере у нас поместится еще больше машин".

Тем временем достраивается Новое Тушино — 6 монолитов. Там тоже грядет заселение.