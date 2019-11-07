Маргарита Симоньян о скандальной выходке украинской делегации на форуме в Страсбурге

"Когда в аргументах остаются только вопли, плакаты и срыв нормального, спокойного выступления, становится совершенно очевидно, кто прав, а кто неправ", — так в эфире "60 минут" главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала попытку срыва выступления своего заместителя Анны Белкиной на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.

"Сначала украинская делегация долго добивалась, чтобы Ане вообще не дали слово, отменили ее выступление", — добавила Симоньян. Однако руководство форума приняло решение дать слово представителю RT.

Маргарита Симоньян подчеркнула, что подобные форумы для того и создаются, чтобы на них можно было цивилизованно обсуждать все возникающие вопросы. "Самое изумительное, что это называется Всемирным форумом демократии", — выразила удивление она.



Главный редактор RT рассказала, что Анна Белкина с детства жила в Америке, получила там образование, и для нее английский – родной язык. И добавила, что ее заместитель в этой ситуации вела себя безупречно: "У Ани потрясающая выдержка, она с достоинством вынесла этот цирк".

Вместе с тем Симоньян возмутил факт немой поддержки другими участниками форума неподобающего поведения украинской делегации. "Понятно, что журналистика как таковая давным-давно не является тем, чему нас учили в 90-е специалисты ВВС. Все это не про объективность и не про правду. Но мне казалось, что в Европе остались хотя бы какие-то правила приличия и они должны соблюдаться в общественных местах. За такие вещи нужно выгонять и больше не пускать на порог. Но нет, этого не произошло", — подчеркнула она.

Говоря о сложностях работы RT на Западе в обстановке постоянного давления, Маргарита Симоньян также обратилась к теме "хваленой европейской демократии" в Прибалтике, в частности, в Эстонии. "Нигде, в том числе в арабских странах, мы не сталкиваемся с такой работой тоталитарной машины, когда даже соискателей работы, пришедших к нам на собеседование, вызывают спецслужбы и допрашивают. Здесь это происходит уже много лет и повсеместно. Эстония использует все возможные рычаги, начиная от закрытия счетов в банке и заканчивая просто запугиванием со стороны спецслужб. И все это, чтобы не дать нашему "Спутнику" возможности там работать. Ни в одной стране мира мы с таким давлением не сталкиваемся", — заключила главный редактор RT.

Ежегодный Всемирный форум за демократию стартовал в Страсбурге в среду, 6 ноября. Украинская делегация попыталась помешать выступлению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной. Однако сорвать выступление им не удалось.