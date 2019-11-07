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7 ноября 201923:48

Алексей Кудашов: в игре с финнами нас подвели ненужные удаления

twitter.com/russiahockey

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов дал оценку игре своих подопечных в стартовом матче Кубка Карьяла против финских хоккеистов. По мнению наставника россиян, нашей команде необходимо улучшить действия в неравных составах.

"Мы нахватали много ненужных, легких удалений. Надо улучшить игру в неравных составах. Есть проблемы и с реализацией. Создали достаточное количество моментов, чтобы выиграть матч", – цитирует Кудашова ТАСС.

Напомним, что сборная России в первом матче Евротура против команды Финляндии уступила со счетом 3:4. Встреча прошла в Хельсинки.

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