ЦСКА и "Ференцварош" поделили очки в матче Лиги Европы

Футболисты московского ЦСКА встречались в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем". Матч, прошедший в Будапеште, завершился вничью – 0:0. Таким образом, армейцы заработали первое очко после четырех игр.

Первый тайм активнее начали хозяева поля. Ближе к перерыву красно-синие захватили инициативу. Во втором тайме армейцы создали несколько голевых моментов, но реализовать их не смогли. Уже в добавленное время у армейцев за две желтые карточки был удален с поля Кирилл Набабкин.

ЦСКА остался на последнем месте в группе H, набрав одно очко. "Ференцварош" с пятью баллами располагается на третьей позиции. Лидирует в группе "Эспаньол" (10 очков), разгромивший в четвертом туре болгарский "Лудогорец" (6 баллов) со счетом 6:0.