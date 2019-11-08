В Хабаровске во время запуска загорелся двигатель самолета

Дальневосточная транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту возгорания двигателя самолета в Хабаровске.

Инцидент произошел ночью 8 ноября в аэропорту. Двигатель самолета Embraer-190 загорелся во время запуска. На борту в тот момент находились 18 пассажиров и 5 членов экипажа. Всех эвакуировали, никто не пострадал сообщает "Россия 24".

Экстренные службы аэропорта ликвидировали возгорание. Пассажиры самолета вылетели в Магадан другим рейсом.