В Иране произошло мощное замлетрясение

Мощное землетрясение в Иране магнитудой 5,9. Погибли по меньшей мере 5 человек. Еще свыше 120 пострадали, передает "Россия 24". Толчки ощутили около 20 миллионов человек, в ряде районов жители в панике покидали дома и выбегали на улицу. Власти направили в район восемь спасательных команд. Разрушены как минимум 30 домов.