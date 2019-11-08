Зеленский отменил интервью на американском ТВ, узнав о военной помощи США Украние

Помощь получил, от заявлений отказался. Так пишут о Владимире Зеленском в The New York Times.

Издание сообщает, что президент Украины отменил интервью CNN, как только стало известно о разморозке военной помощи Украине со стороны США. Якобы, именно в ходе общения с журналистом американского телеканала, Зеленский должен был объявить о начале расследования против семьи Джо Байдена, которого называют главным соперником Трампа на предстоящих выборах.

Издание пишет, что на таком заявлении в эфире настаивал Белый дом, а советники Зеленского заверяли, что лучше согласиться на выступление и получить военную помощь, нежели остаться без поддержки со стороны США. Но после разморозки средств от Госдепа и Пентагона Зеленский интервью быстро отменил.