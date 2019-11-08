Ученые: растения не очищают воздух в квартирах

Американские ученые опровергли информацию о том, что комнатные растения очищают воздух.

Миф о чудесных свойствах растений стал распространятся в 80-х годах, когда NASA искало средства для очищения атмосферы на борту космической станции. Однако исследователи из Дрекельского университета доказали, что опыты проводились в условиях лабораторий, воздух в которых имеет мало общего с воздухом в квартирах и офисах.

Для того, чтобы хоть как-то повлиять на состав воздуха в помещении, нужно поставить от 100 до 1000 растений на один квадратный метр. Как пишет "Вести.Недвижимость", для очищения воздуха гораздо эффективнее просто открыть окно.