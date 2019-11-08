Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту

В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург. Поезд 25 декабря впервые пройдет по Крымскому мосту над Керченским проливом. Билет был куплен сразу после 9 часов утра 8 ноября. Севастополец, который в Северную столицу едет в гости, заплатил за билет 4 тысячи 525 рублей.

"Гранд сервис экспресс" установил глубину продаж до 6 января. Билеты можно купить как на сайте перевозчика и в железнодорожных кассах, так и в мобильном приложении. Также продаются билету не только на поезд в Санкт-Петербург, но и в Москву. И обратные билеты — из Москвы с Казанского вокзала и из Санкт-Петербурга с Московского вокзала в Крым.

Время в пути на первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь составит 43,5 часа. Он отправится по своему маршруту 23 декабря. Из Москвы в Симферополь поезд пойдет днем позже. Время в пути будет 33 часа. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей.

Первым через Крымский мост после его открытия проследует петербургский поезд.

Из Москвы в Симферополь пойдут четыре двухэтажных поезда с вагонами купе и СВ. Между Санкт-Петербургом и Севастополем будут курсировать пять одноэтажных поездов "Таврия".

"Подвижной состав, который сформирован компанией, достаточно новый. Оснащены вагоны по самым современным требованиям. В каждом из них есть места для маломобильных пассажиров, кондиционеры, биотуалеты", — заверил в эфире телеканала "Россия 24" генеральный директор компании "Гранд-экспресс" Александр Ганов.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе. Он соединяет Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом Кубани. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года, а перевозка грузов стартовала осенью прошлого года. Пассажирское железнодорожное сообщение откроется в конце 2019 года. Грузовые поезда пойдут по мостовому переходу между Крымом и Таманью в июне 2020 года.