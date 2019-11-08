Lufthansa отменила 1300 рейсов из-за забастовки бортпроводников

Авиакомпания Lufthansa отменила 1300 рейсов из-за забастовки профсоюза бортперсонала. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Организация требует увеличить зарплаты и условия труда работников. Lufthansa пыталась через суд добиться запрета на протесты своих сотрудников. Однако суд иск авиакомпании отклонил. В компании намерены обжаловать решение.

Забастовка продлится 48 часов и затронет почти 200 тысяч пассажиров, сообщает "Россия 24". В четверг были отменены 700 авиарейсов, в пятницу – еще 600, в том числе в крупнейших аэропортах страны — в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

В руководстве авиакомпании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и предложили тем, кто путешествует по территории Германии, бесплатно обменять авиабилеты на железнодорожные билеты. Также вице-президент профсоюза предупредил, что новые забастовки могут пройти "в любой момент", передает "Интерфакс".