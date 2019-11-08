Песков похвалил Макрона за вдумчивый подход к России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ряд заявлений президента Франции в интервью изданию The Economist. В нем Эммануэль Макрон, в частности, отметил, что, по его мнению, Россия могла бы попробовать собственными силами восстановить статус сверхдержавы, но в современных условиях это сделать это крайне сложно.

Кроме того, Макрон предположил, что у России есть три сценария развития, но в конечном варианте нет альтернативы партнерству с Европой.

Анализ возможных дальнейших путей развития России, который сделал президент Франции Эммануэль Макрон, Песков назвал вдумчивым и сказал, что такой подход импонирует Москве.

При этом он отметил, что заявления президента Франции о сценариях развития России "выгодно отличаются от разных поверхностных русофобских апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах".

Такой "вдумчивый подход" Макрона "наверное, импонирует российской стороне и, в том числе, российскому президенту", поскольку Путин, как напомнил Песков, "высоко ценит свой контакт с президентом Франции и те дискуссии по проблемам двусторонних отношений и региональным вопросам, которые регулярно имеют место между двумя главами государств".

Вместе с тем, отметил он, сценарий развития России определяется главой российского государства, которому народ на выборах делегировал это право, вместе с правительством.

"И, конечно, там есть все элементы, о которых говорил президент Макрон", — сказал Песков.

По его словам, это и открытость России к сотрудничеству со странами Европы, Африки, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, и ориентированность России на добрые взаимовыгодные отношения, передает "Интерфакс".

Что же касается слов президента Франции о "смерти мозга" НАТО, которые ранее цитировали многие мировые СМИ, то Песков их прокомментировал фразой: "Не нам решать, мы не патологоанатомы".

"НАТО, скажем так, живо или мертво, и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии, — это не нам решать. Мы не патологоанатомы", — цитирует РИА Новости слова Пескова.

Ранее в интервью журналу The Economist Макрон заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".



Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что столь резкую оценку Макрона не разделяют.