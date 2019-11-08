Полицейские раскрыли инсценировку ДТП в Выборге

Петербургские сотрудники уголовного розыска раскрыли мошенническую схему с автостраховками. Задержаны четверо членов группы, которые подозреваются в инсценировке ДТП с элитной иномаркой.

По данным следователей, авария произошла в июле в Выборге. Все выглядело по сценарию довольно правдоподобно: две машины реально столкнулись. Однако разбиты они были ранее. После оформления документов в ГИБДД владельцы иномарок обратились в страховую компанию для выплаты компенсации. Сумма внушительная — 400 тысяч рублей. Но правоохранители раскрыли инсценировку.

Как передает "Вести Санкт-Петербург", по статье о мошенничестве в сфере страхования возбуждено уголовное дело. С подозреваемых взята подписка о невыезде. Устанавливаются другие эпизоды с участием задержанных.