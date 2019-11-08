Пресс-секретарь президента ответил на вопрос, можно ли оштрафовать Путина

Пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова спросили, можно ли оштрафовать Владимира Путина так же, как верховный суд штата Нью-Йорк оштрафовал 45-го президента США на 2 миллиона долларов за злоупотребление средствами благотворительного фонда Дональда Трампа. Президент России, напомнил Песков, обладает определенным иммунитетом. Но теоретический вопрос о наложении штрафа на главу страны должны решать представители судебной власти, ответил Песков.

Дмитрий Песков порекомендовал задавшему вопрос обращаться к судебным органам и изучить законы на этот счет, сообщает РИА Новости. Личной неприкосновенностью президента России наделяет 91 статья Конституции. Конституционный суд дал толкование этой норме: это одно из средств обеспечения свободного и ответственного осуществление президентских полномочий и непрерывности функционирования института главы государства. Неприкосновенность распространяется и на прекратившего исполнять свои полномочия президента России. В законе говорится, что он не может быть задержан, арестован, обыскан и досмотрен, а также допрошен. Но в законе предусматривается, что сложивший полномочия президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления. Про штрафы отдельно российская Конституция и федеральный закон не упоминают.

Что касается Дональда Трампа, то офис генпрокурора штата Нью-Йорк потребовал от благотворительного Donald Trump Foundation 2,8 миллиона долларов, собранных организацией, а затем переданные предвыборному штабу будущего президента на ноябрьских выборах 2016 года. Деньги пошли на благотворительность, заверяет Трамп. Но передача их предвыборному штабу Трампа, как счел суд, было нарушением закона.

Формально Дональда Трампа признали виновным в "нарушении обязанностей попечителя" фонда.

Трамп обвинял власти Нью-Йорка в политической предвзятости. В своем Twitter Трамп написал, что пострадал за благотворительность.