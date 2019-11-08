Хованцев утвержден в должности главного тренера сборной России по биатлону

Министерство спорта Российской Федерации утвердило Анатолия Хованцева в должности главного тренера сборной России по биатлону, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

В прошлом сезоне 70-летний специалист официально занимал должность старшего тренера мужской сборной страны, но по согласованию с национальной федерацией также выполнял функции главного тренера национальной команды.

Сообщается, что в ноябре в Тюмени пройдут контрольные старты, по итогам которых будет сформирован состав сборной на первые три этапа Кубка мира.