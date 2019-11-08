Российским участникам ИГ дали от 9 до 15 лет

Военный суд в Москве приговорил к срокам от 9 до 15 лет лишения свободы членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), созданной в Ярославской области.

По данным спецслужб, они планировали совершить теракт. Его подготовку координировали из-за границы представители ИГ в закрытых сообществах мессенджера Telegram, сообщает ТАСС.

В мае 2018 года боевики были задержаны. У них был изъят арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств.