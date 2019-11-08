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8 ноября 201916:28

Ольгу Бузову неоднократно избивал бывший супруг, футболист Тарасов

Global Look Press

Накануне певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что ей приходилось сталкиваться с домашним насилием. Многие поклонники предположили, что агрессором был ее бывший супруг, футболист Дмитрий Тарасов. Масло в огонь подлило также высказывание спортсмена, которое он сделал во время выпуска одного шоу. По словам Тарасова, он способен "дать леща" женщине, если она не беременная, когда та переступает "красную зону".

Как сообщает StarHit, ссылаясь на источник, информация об избиениях Бузовой Тарасовым подтвердилась. Певица даже обращалась в полицию с соответствующими заявлениями. Например, за осень 2013 года она трижды жаловалась в правоохранительные органы на домашнее насилие. Это происходило, когда Бузова с Тарасовым жили на съемной квартире.

Полицию певица вызывала через консьержа. Участковый приезжал к паре, чтобы провести разъяснительную беседу. Впоследствии Тарасов успокаивался, а Бузова отказывалась фиксировать побои, замалчивая о ситуации. По словам источника, девушка жалела мужа и говорила, что не будет выносить сор из избы.

Стоит отметить, что слова Дмитрия Тарасова про леща вызвали негативную реакцию у аудитории. Футболист поспешил оправдаться, записав видео в своем Instagram. По его словам, реплика про физическое насилие — это шутка и попытка вывести жену из себя, сделанная специально для шоу. Тарасов отметил, что данная фраза вырвана из контекста: "Меня и мою семью эта тема не касается".

Оправдать своего супруга поспешила и модель Анастасия Костенко. На своей странице в Instagram она написала "Никто мне не дает лещей. Рукоприкладство в нашей семье — табу".

Ольга Бузова, рассказывая про домашнее насилие, заявила, что многих женщин, оказавшихся в таком положении, никто не может защитить из-за отсутствия нужного закона. 

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