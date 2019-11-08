Первый серийный Су-57 передадут военным до конца 2019 года

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 практически готов и отправится в войска до конца 2019 года. Следующая машина должна быть построена в 2020 году, а дальше производство новых боевых самолетов будет увеличиваться кратно, заявил агентству РИА Новости заместитель министр обороны РФ Алексей Криворучко.

Напомним, серийное производство Су-57 началось в 2018 году, а на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" стало известно о подписании контракт на 76 истребителей пятого поколения.



Су-57 – первый российские боевой самолет, который отвечает всем требованиям истребителя пятого поколения. Он менее заметен для радаров, оснащен самой современной электроникой и способен разгоняться быстрее скорости звука без использования форсажа.