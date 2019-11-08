Россияне не могут войти в "Сбербанк онлайн"

Пользователи сервиса "Сбербанк онлайн" сообщают о проблемах в его работе. Об этом информирует портал Downdetector.ru, который специализируется на мониторинге популярных интернет-сайтов.

Отмечается, что сбой в функционировании "Сбербанк онлайн" произошел примерно с 16.00 мск. Сообщается, что более 75% пользователей не могут войти в приложение, а 15% жалуются на проблемы в работе всех сервисов банка.

Сложности с доступом наблюдаются у жителей Москвы, Петербурга, Самары, Волгограда, Краснодара и ряда других российских городов.

Клиенты банка также говорят, что столкнулись со сложностями в банкоматах.

В пресс-службе Сбербанка "Интерфаксу" сообщили, что специалисты уже работают над исправлением ситуации.

Примерно к 18-00 проблема была частично устранена.