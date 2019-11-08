Гастарбайтеры продали пенсионеру из Москвы фальшивый клад за 100 тысяч

Московский пенсионер оказался жертвой мошенников, которые представились рабочими из Средней Азии. Находчивые аферисты умудрились продать пожилому человеку фальшивый клад за сто тысяч рублей.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошел 6 ноября. Пенсионер забирал внучку из детского сада по улице Кедровая. Рядом с воспитательным учреждением к москвичу подошли двое молодых людей в рабочих куртках. Они рассказали доверчивому мужчине, что рыли траншеи и нашли старинный серебряный кувшин, в котором были серебряные и золотые монеты якобы царской эпохи. Рабочие объяснили, что приехали из Средней Азии, в столице находятся нелегально, потому боятся открыто продавать находку. Именно потому мигранты предложили купить клад пенсионеру.

Начальную стоимость сокровищ гастарбайтеры оценили в 300 тысяч рублей, но пожилой москвич сторговался до 100 тысяч. Когда пенсионер пришел домой, решил удостовериться в правдивости ценности монет, открыл специализированный каталог в интернете и в итоге обнаружил, что ему подсунули подделку. После этого москвич обратился в полицию. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают мошенников.