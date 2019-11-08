Трамп может приехать на Парад Победы в Москву

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности того, что он посетит Парад Победы в Москве в 2020 году.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал американский телеканал CNN со ссылкой на соответствующее заявление главы Белого дома.

7 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что на встрече в японской Осаке 28 июня 2019 года в ходе беседы с Владимиром Путиным Трамп весьма позитивно отреагировал на приглашение. При этом Ушаков подчеркнул, что конкретного ответа Кремль от президента США пока еще не получил.