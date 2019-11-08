Появились подробности о состоянии здоровья Игоря Верника

Народного артиста России Игоря Верника срочно госпитализировали в одну из столичных больниц. На недомогание актер пожаловался во время репетиции.

Как сообщает "Пятый канал", Верник пожаловался на боли в пояснице. Кроме того, у него онемела нога. Медики прибыли во МХТ имени Чехова, где около часа оказывали помощь артисту. В итоге было принято решение госпитализировать его.

В то же время в МХТ имени Чехова опровергли данную информацию. В пресс-службе театра рассказали, что Верника действительно обследовали в больнице и отпустили домой, поскольку показаний для госпитализации не было. Причиной недомогания актера стало обострение остеохондроза.

Игорю Вернику 56 лет. Он знаком зрителю по многочисленным ролям в кино и в театре, а также как ведущий.