В Москве начался театральный фестиваль имени Брусникина

Премьерой спектакля "Смерть на работе" открылся в пятницу первый фестиваль-мастерская имени Дмитрия Брусникина. Он пройдет в Москве по 17 ноября и представит постановки российских театров, а также коллективов из Финляндии, Эстонии и Бельгии.

К форуму также приурочена выставка "Человек размером с дом". Её можно посетить в Московском музее современного искусства, напоминает телеканал "Россия 24".