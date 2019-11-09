В Чили манифестанты сожгли здание столичного университета

В пятницу, 8 ноября, в столице Чили в частном Университете имени Педро де Вальдивии во время сопровождающихся беспорядками протестов вспыхнул пожар, здание вуза было полностью охвачено огнем.

На месте происшествия работают пожарные, по их данным, речь идет о поджоге. Университет расположен неподалеку от площади Бакедано, на которой проходит очередная многотысячная манифестация, участники которой протестуют против социального неравенства и политики действующего правительства страны, передает ТАСС.

Переросшие в беспорядки и столкновения с полицией акции протеста начались в Сантьяго почти месяц назад после того, как незначительно выросла стоимость проезда в столичном метрополитене. Позднее беспорядками оказались охвачены и другие регионы Чили.