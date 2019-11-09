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9 ноября 201903:20

На границе с США перехвачена крупная партия кокаина

Youtube/RTL Nieuws

На севере Мексики военнослужащими перехвачена и изъята вторая за месяц крупная партия кокаина стоимостью около 2 миллионов долларов.

Нелегальный груз был обнаружен в ходе сканирования с использованием гамма-излучения грузовика, следовавшего в американский приграничный город Рейносу. Масса изъятого из двойного дна вещества с характеристиками, идентичными кокаину, составляла около 153 килограммов, передает РИА Новости.

Около месяца назад мексиканские военные задержали партию наркотика весом 226 килограммов. Используемые ими рентгеновские сканеры позволяют контролировать и пресекать трафик наркотиков и людей в направлении границы с США.

В начале ноября был подготовлен отчет об операциях по уничтожению конфискованных наркотических средств на территории десяти мексиканских штатов. В соответствии с документом, общая масса уничтоженных веществ составила почти 15,5 тонны.

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