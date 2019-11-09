Дрон парализовал работу японского аэропорта

После появления в небе над японским аэропортом Кансай неопознанного беспилотного летательного аппарата взлетно-посадочная полоса воздушной гавани была закрыта. Этот инцидент стал уже вторым таким за неделю.

В настоящее время служба безопасности аэропорта вместе с сотрудниками полиции анализирует записи камер видеонаблюдения, чтобы определить траекторию движения дрона и его принадлежность, передает ТАСС. Местные власти уже пообещали усилить меры безопасности в районе третьего по объемам перевозок в Японии после токийских Ханэда и Нарита аэропорта, которым ежегодно пользуются около 28 миллионов пассажиров.