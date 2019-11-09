На "Золотой глобус" претендуют 6 российских фильмов

В предварительный список претендентов на американскую премию в области кинематографии "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" вошли шесть российских фильмов. Шорт-лист номинантов будет объявлен в субботу, 9 декабря.

За возможность попасть в номинацию будут вести борьбу фильмы "Дылда" Кантемира Балагова, "Кадиш" Константина Фама, "Бык" Бориса Акопова, "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Странники терпенья" Владимира Аленикова и "Дикая лига" Андрея Богатырева и Арта Камачо, передает ТАСС.

Церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2019 год пройдет 5 января 2020 года в калифорнийском отеле "Беверли-Хилтон. В октябре 1943 года премия была учреждена восемью иностранными журналистами, первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. Лауреатов премии определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.