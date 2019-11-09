Режиссера Романа Полански вновь обвиняют в изнасиловании

По информации издания "Паризьен", французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло 44 года назад – в 1975 году.

По словам актрисы, все произошло на горнолыжном курорте в Швейцарии, где она отдыхала. Друзья Валентин Монье, которой тогда было 18 лет, познакомили ее с Романом Полански. Уже на следующий день после знакомства режиссер спросил ее о готовности к физической близости, на что девушка ответила отказом. Вечером того же дня она отправилась с Полански в ресторан, после чего вернулась с ним в хижину, где он, якобы, и надругался над ней.

Свое желание поведать об этой истории спустя столько лет Валентин Монье объясняет тем, что заявить в полицию сразу после случившегося ей помещало опасение, что известный режиссер может убить ее, чтобы избежать огласки, передает ТАСС.

Роман Полански имеет гражданство Франции и Польши. В связи с предъявленными ему в 1977 году в США обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней он живет во Франции, чья Конституция запрещает экстрадировать собственных граждан.