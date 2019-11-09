Слуцкий: "Витесс" в кризисе. Самый сложный период для меня

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий признался, что переживает на самый удачный период за время своей работы в клубе. Накануне его подопечные потерпели третье поражение кряду в чемпионате Нидерландов, проиграв "Гронингену" (1:2).

"Это самый сложный период для меня в качестве наставника "Витесса". Три поражения подряд – со мной здесь еще такого не было. Это очень больно, — цитирует Слуцкого Спорт24.Ru со ссылкой на Omroep Gelderland. – Да, нужно производить изменения. Команда должна оставаться сплоченной".

"С точки зрения результатов мы сейчас находимся в кризисе. Однако, посмотрев качество игры, то мы провели один плохой матч – против "Эммена". Во втором тайме против "Гронингена" вновь был виден другой "Витесс", однако было уже поздно".

Напомним, что три поражения "Витесс" потерпел от "Ден Хаага" (0:2), "Эммена" (1:2) и "Гронингена" (1:2). После 13 туров голландского чемпионата "Витесс" занимает пятое место, набрав 23 очка.