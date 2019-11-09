На кухнях россиян нашли предметы, которые грязнее унитаза в 200 тысяч раз

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование на кухнях россиян и составили список самых грязных и опасных для здоровья предметов. В число наиболее загрязненных различными бактериями предметов обихода попали холодильник, в котором на одной полке могут оказаться приготовленные и сырые продукты, раковина и поверхность вокруг нее, ручки плит и т. д. Рейтинг загрязненности возглавили губки для мытья посуды — в них обнаружены более 350 видов бактерий. Некоторые кухонные губки могут быть грязнее, чем сиденье унитаза, в 200 тысяч раз! В них живут и прекрасно себя чувствуют колиформные бактерии, которые могут привести к острым кишечным инфекциям (обнаружены в 77% губок), дрожжи и плесень (86%), а также стафилококковые бактерии (18%).

Также в лидерах "рейтинга грязи" мусорные ведра и кухонные полотенца. Впрочем, из-за специфики помещения, бактерии и инфекции встречаются на столешницах, разделочных досках и даже в кухонных комбайнах, мясорубках и блендерах.

Контактируя с едой, посудой и приборами, носители вируса гепатита, норовируса, стафилококка или стрептококка могут заражать других жителей дома. Кстати, принося домой готовые салаты, закуски, мы рискуем получить инфекцию от зараженного инфекцией повара или работника цеха, где изготавливаются полуфабрикаты и готовая еда.

Чтобы предотвратить появление инфекций, необходимо мыть руки перед приготовлением еды и после, не ставить продуктовые сумки на стол, использовать разные разделочные доски для разных продуктов (мясо, рыба, хлеб, сыр и т. д.), регулярно очищать холодильник и стирать кухонные полотенца. А главный рассадник бактерий — губку — менять раз в неделю.