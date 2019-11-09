Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль проходящего в китайском Чунсине Гран-при. В одиночных соревнованиях среди женщин 15-летней россиянке не было равных – по итогам двух прокатов она набрала 226,04 балла.

Следом за юной подопечной Этери Тутберидзе расположилась фигуристка из Японии Сатоко Мияхара, в сумме двух прокатов набравшая 211,18 балла. Бронзовую медаль завоевала еще одна российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Ее результат составил 209,10 балла.

Отметим, что для Щербаковой выигрыш Гран-при в Китае стал вторым в текущем сезоне. Ранее она праздновала победу в стартовом этапе Гран-при, который проходил в США. Благодаря успеху в Китае она гарантировала себе место в финале серии. Он состоится в Турине с пятого по восьмое декабря.

Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алины Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.