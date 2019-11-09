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Конфликт в Сирии 18 минут назад

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9 ноября 201915:01

Сирийские и турецкие военные вступили в бой на северо-востоке САР

AP Photo/Emrah Gurel

"Ожесточенные столкновения" между военнослужащими сирийских правительственных сил и турецкой армии произошли в субботу, 9 ноября, на северо-востоке Сирии, пишет "Интерфакс".

Бои отмечались в провинции Хасеке неподалеку от города Рас-эль-Айн. Одна из противоборствующих сторон (какая, не уточняется) вела огонь из крупнокалиберного пулемета. О погибших или раненых в результате боестолкновений ничего не сообщается.

Стычки между сирийскими и турецкими войсками на северо-востоке Сирии отмечаются периодически, несмотря на приостановку объявленной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом операции "Источник мира". Она была приостановлена 23 октября после переговоров президентов России и Турции. Территорию на северо-востоке страны патрулирует российская военная полиция.

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