Сирийские и турецкие военные вступили в бой на северо-востоке САР

"Ожесточенные столкновения" между военнослужащими сирийских правительственных сил и турецкой армии произошли в субботу, 9 ноября, на северо-востоке Сирии, пишет "Интерфакс".

Бои отмечались в провинции Хасеке неподалеку от города Рас-эль-Айн. Одна из противоборствующих сторон (какая, не уточняется) вела огонь из крупнокалиберного пулемета. О погибших или раненых в результате боестолкновений ничего не сообщается.

Стычки между сирийскими и турецкими войсками на северо-востоке Сирии отмечаются периодически, несмотря на приостановку объявленной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом операции "Источник мира". Она была приостановлена 23 октября после переговоров президентов России и Турции. Территорию на северо-востоке страны патрулирует российская военная полиция.