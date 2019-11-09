Майкл Блумберг поборется за пост президента США

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг стал участником предварительных партийных выборов в штате Алабама в кандидаты на пост президента США. Миллиардер выдвинулся на высший пост в стране от Демократической партии, пишет РИА Новости. Праймериз запланированы на 3 марта 2020 года, а окончательный выбор демократы сделают летом будущего года.

Лидер партийных симпатий среди Блумберга, вице-президента США Джо Байдена, сенаторов Элизабет Уоррен и Берни Сандерса и еще 13 кандидатов поборется за Белый дом с Дональдом Трампом. Блумберг не раз заявлял о своем желании баллотироваться в президенты, но так и не собрался за последние 10 лет.

Выборы американского президента пройдут 3 ноября 2020 года.