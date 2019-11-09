Хоккеисты сборной России обыграли шведов в Кубке Карьяла

Мужская сборная России по хоккею одержала первую победу на проходящем в Хельсинки Кубке Карьяла. В матче второго тура российские хоккеисты по буллитам добились победы над командой Швеции. Итоговый счет 5:4 в пользу "Красной машины".

Россияне вели у "Тре Крунур" на протяжении большей части матча, однако в заключительную десятиминутку при счете 4:2 в свою пользу россияне дважды пропустили и завершили основное время вничью — 4:4.

У России заброшенными шайбами отличились Антон Слепышев, Дамир Жафяров, Кирилл Семенов и Никита Сошников. У скандинавов четырьмя голами ответили Карл Клингберг, Микаэль Викстранд, Фредрик Хендермарк, и Никлас Ханссон.

В послематчевых бросках точнее были российские хоккеисты (2:1).

Таким образом, успех в матче со шведами стал первым под руководством Алексея Кудашова. Ранее россияне проиграли финнам (3:4). После двух туров финского этапа Евротура у российской команды в активе два очка и третье место.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Чехии. Встреча состоится десятого ноября.