Мир или война: разведение сил в ДНР будут тщательно контролировать

На Украине, наконец, началось долгожданное разведение на линии разграничения и в районе Петровского.

Белая сигнальная ракета — сигнал к отводу войск дают сначала со стороны Донецкой народной республики. Потом — еще один след в небе — Украина тоже дает сигнал.

В районе села Петровское развод сил несколько раз срывался. Шли переговоры, долго согласовывалась дата. 9 ноября обе стороны дали команду на отвод войск. И он, по всей видимости, начался.

Бойцы ДНР покидают передовые позиции. Большая часть подразделений ДНР уже находится на согласованных позициях. Из "серой" зоны и украинские подразделения теперь должны быть выведены.

ОБСЕ подтверждает, что украинская сторона тоже начала отвод. "Они должны отвести войска, провести разминирование. Никого не должно там находится — ни националистов, ни нацгвардии. Это должна быть полностью чистая территория", — отметили в ОБСЕ.

Если у ДНР в буферной зоне оставались только наблюдательные посты и их уже вывели, то украинские военные запросили три дня на отвод. С 2016 года войска, подчиненные Киеву, заняли значительную часть "серой" зоны, введя туда и тяжелую технику. Ее, кстати, видно и на кадрах, снятых в зоне разведения сторон.

Одно из подразделений уходит, отчитываясь перед сотрудниками европейской Мониторинговой миссии. Но украинские военные, судя по комментариям с той стороны, делают это неохотно, с оговорками. Тонко играя словами, по сути, сообщают, что готовы вновь нарушить договоренности.

Уверенности в том, что Украина четко выполнит договоренности, нет не только в ДНР. Это понимают и в ОБСЕ. Поэтому на участках разведения сил, в том числе у села Петровское, контролировать процесс будут тщательно.

"Сегодня уже действуют договоренности. Мы готовы наблюдать за их выполнением. Будем наблюдать за всем при помощи камер, которые здесь установлены, и беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ОБСЕ.

На отведение войск и уничтожение укреплений в "серой зоне" отводится максимум трое суток. По истечении этого срока ОБСЕ даст свою оценку, кто и как выполняет или нарушает договоренности. В итоге станет ясно, смогут ли стороны действительно полностью прекратить огонь.

Сегодня, кстати, когда в районе села Петровское уже проводился отвод войск, у города Докучаевск позиции ДНР были вновь обстреляны с украинской стороны. Из артиллерии.

В Донбассе сейчас очень разнонаправленные процессы. Мир или война: к чему склонятся стороны, скоро будет известно.