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9 ноября 201919:08

Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ

Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ

Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом. С такой идеей он выступил на конференции ARTIFICIAL INTELLIGENCE JOURNEY 2019, которая проходит в Москве 8-9 ноября. Трансляцию с форума вел телеканал "Россия 24".

Глава государства отметил важность изучения социальных аспектов и последствий использования искусственного интеллекта, но при этом напомнил, что высшей ценностью является человек.

"Нельзя изобретать технологии ради самих технологий. Наша главная цель — устойчивое и гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности для людей, для граждан", — подчеркнул Путин.

Президент заявил также, что России необходимо значительно увеличить объем и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов, специалистов по обработке данных, которые смогут использовать потенциал искусственного интеллекта. Поэтому, продолжил он, отечественные вузы и колледжи должны занимать лидирующие позиции в данной области.

"Системы искусственного интеллекта способны создавать и капитализировать только интеллектуально хорошо подготовленные люди", — указал российский лидер.

Ранее в субботу, 9 ноября, на форуме выступил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он призвал не бояться развития искусственного интеллекта, поскольку цифровые технологии не сократят количество рабочих мест, а, наоборот, создадут их. Искусственный интеллект он назвал благом для России, которое позволит людям развиваться.

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