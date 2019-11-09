В Польше задержан лидер украинских нациналистов Игорь Мазур

Лидер организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона" (запрещена в РФ) Игорь Мазур в субботу задержан польскими пограничниками. Поводом послужил запрос из России, сообщила общественный деятель Елена Терещенко.

Экс-дипломат Маркиян Лубкивский подтвердил новость, дополнив её сообщением, что украинские дипломаты "делают все" для освобождения Мазура.

Дальнейшую судьбу Мазура решит польский суд в понедельник, пишет ТАСС.

Игорь Мазур в 2014 году был активным участником беспорядков в Киеве, затем воевал в Донбассе. С 2017 продвигает межгосударственное сотрудничество Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии.