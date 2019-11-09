Правительство придумает, как поощрять аккуратных водителей

Правительство РФ разрабатывает систему поощрения аккуратных водителей, в будущем году ее, возможно, запустят в тестовом режиме, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, создание такой системы будет обсуждаться в рамках правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

"Я думаю, что за этим, безусловно, будущее. Это очень важный вклад в нашу общую безопасность", — приводит слова Акимова ТАСС.

Он добавил, что для того чтобы новая система заработала, не нужно даже специального оборудования, однако нормативную базу придется разрабатывать.

Во время встречи с депутатами "Деловой России" в конце октября вице-премьер рассказал, что в будущем может появиться система начисления каких-либо бонусов за аккуратное вождение, которыми можно будет оплачивать, например, штрафы.