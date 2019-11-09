"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию"

В центральном матче 11 тура бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала дортмундскую "Боруссию". Встреча завершилась крупной победой баварцев 4:0.

"Бавария", уволившая неделю назад тренера Нико Ковача, проводила встречу под руководством Ганса-Дитера Флика. Преимущество чемпиона обозначилось с первых минут, а на 19 минуте оно воплотилось в гол Роберта Левандовского. Этот мяч остался единственным в первом тайме.

Но едва началась вторая половина встречи, как Серж Гнабри завершил точным ударом быструю атаку "Баварии". Затем Левандовский после передачи Томаса Мюллера забил свой второй в матче и 16 в чемпионате. Завершил разгром "Боруссии" точным ударом по своим воротам Матса Хуммельса, вернувшегося летом в Дортмунд как раз из Мюнхена.