Кремль раскрыл подробности беседы Путина и Эрдогана

Вопросы сирийского урегулирования стали одной из основных тем телефонного разговора Владимира Путини и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

Речь шла о выполнении меморандума, подписанного в октябре в Сочи. Этот документ предусматривает в том числе координацию мер по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии.

Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации в идлибской зоне деэскалации и приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета.

Кроме того, лидеры России и Турции обсудили совместные стратегические проекты в военно-технической сфере и в энергетике. В частности, говорили о газопроводе "Турецкий поток", ввод в эксплуатация которого запланирован на конец этого года. Также президенты согласовали график предстоящих встреч, передает телеканал "Россия 24".