Пас Кучерова помог "Тампе" выиграть у "Баффало" в Стокгольме

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной начался двумя встречами. "Тампа-Бэй Лайтнинг" в Стокгольме выиграла у "Баффало Сейбрз" 5:3, а "Нью-Йорк Айлендерс" дома одолел "Флориду Пантерз" 2:1.

"Тампа-Бэй" и "Баффало" провели в Стокгольме второй вынесенный матч. И снова победили "молнии" 5:3. Вклад Никиты Кучерова в победу – результативная передача. Михаил Сергачев и Александр Волков очков не набирали, а вратарь "Тампы" Андрей Василевский участия в игре не принимал.

"Нью-Йорк Айлендерс" одержал непростую победу над "Флоридой", ворота которой защищал Сергей Бобровский, с результатом 2:1. Сергей отразил 34 броска. Другой российский вратарь Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных "островитян".