Российские хоккеисты стали чемпионами Мирового кубка вызова, разгромив США

Юниорская сборная России по хоккею завоевала золотые медали Мирового кубка вызова для игроков не старше 17 лет. В финальном матче российские спортсмены нанесли сокрушительное поражение сверстникам из США. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу россиян.

Победу сборной России в решающем поединке принесли голы Федора Свечкова, Прохора Потапова, Ильи Иванцова, Никиты Чибрикова, Всеволода Гайдамака и Данилы Юрова. У американцев по шайбе оформили Колби Саганюк и Эйден Хрещюк.

Юниорская сборная России смогла защитить титул обладателя Мирового кубка вызова. В 2018 году наши хоккеисты также стали победителями неофициального чемпионата мира, в финале нанеся поражение команде Финляндии.