Период трансформации: министр образования объяснил критику Путина

Образовательные программы должны совершенствоваться в мире быстро изменяющихся технологий, заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В ответ на замечание корреспондента, что люди на местах ряд изменений не считают совершенствованием, министр заявил, что "всем приходится проходить период трансформации".

"Мы обсуждали, как же нужно готовить педагога, который в последующем будет готовить школьников или студентов, на самом современном уровне. И нам нужно освоить технологии даже не вчерашние и не сегодняшние, а завтрашние", — сказал Котюков.

На неделе после заседания Совета по русскому языку президент раскритиковал министра науки и высшего образования. Профессор Воронежского университета Людмила Кольцова сообщила главе государства о проблемах в магистратуре: по направлению "филология" есть всего шесть бюджетных мест, в то время как министерство установило требование о группе из 12 человек. Из-за этого ограничения вуз не может готовить филологов-магистров. Котюков пообещал внести изменения в эту методику.

Путин также поинтересовался у министра, уместно ли делить образование по специальности "русский язык" на бакалавриат и магистратуру. "Что это дает? Бакалавриат преподает только в младших классах что ли? А магистратура дает право преподавать до 10-го и 11-го?" – спросил президент, подчеркнув, что хочет слышать личное мнение Котюкова по этому вопросу. Когда министр начал рассказывать Путину, что эти вопросы обсуждаются на съезде преподавателей и учителей русского языка, тот резюмировал: "У вас своего мнения нет!".