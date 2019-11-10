"Оренбург" и "Уфа" не выявили победителя в матче 16 тура РПЛ

Воскресная программа 16 тура российской премьер-лиги по футболу стартовала матчем между "Оренбургом" и "Уфой". Матч проходил на оренбургском стадионе "Газовик" и завершился с ничейным исходом – 0:0.

Первый тайм между соперниками прошел в равной игре практически без ворот – основная борьба велась в центре поля. После перерыва опасные моменты стали появляться, и в большинстве случаев у ворот гостей. Но воспользоваться шансами не смог никто из игроков.

В результате ничьи "Оренбург" набрал 19 очков и занимает восьмое место в таблице чемпионата России. "Уфа" же с 18 баллами замыкает первую десятку команд российской премьер-лиги. Клуб из столицы Башкортостана не может выиграть уже в шестом матче РПЛ подряд.