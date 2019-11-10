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10 ноября 201920:33 Виталий Кармазин

Без жилья и денег: иркутские чиновники рапортуют о том, что не сделали, и повышают себе зарплаты

Без жилья и денег: иркутские чиновники рапортуют о том, что не сделали, и повышают себе зарплаты

Мощная стихия обрушилась на Новгородскую, Вологодскую и Тверскую области. Сотни домов оказались подтоплены, дороги размыты. Где-то не выдержали мосты. В зоне бедствия аврально работают сотрудники МЧС, экстренные службы и местные власти. Ситуация непростая. Ночная температура уже порой опускается и ниже ноля, так что действовать нужно оперативно.

А Иркутская область пережила потоп еще летом, но у многих семей жилья до сих пор так и нет, да и не все пострадавшие получили положенные выплаты. Между тем, по прогнозам, уже на следующей неделе температура, например, в Тулуне опустится ниже 20 градусов. Трагично. При том что и федеральные деньги в нужном объеме выделены, все решения в Москве приняты. Президент Путин лично дважды посещал Тулун и отдал все необходимые распоряжения, чтобы людям восстановить потерянное в результате стихийного бедствия жилье. Так что происходит, кто тормозит?

Легко понять, чем в последние минуты перед наводнением в этом доме занимались малыши, — рисовали. В детской комнате, на сгнившем столе, до сих пор лежат фломастеры и потрескавшиеся карандаши. Хороший двухэтажный дом в городе Тулун Иркутской области. Летом 2019 года сюда пришла большая вода, и видно, что жильцы вынуждены были спасаться в спешке. Многие вещи оставили. И это не только одежда, но и бытовые приборы. Например, на диване до сих пор лежит телевизор. Единственное, за чем позже вернулись жильцы, — это добротные оконные рамы. И теперь из окон открывается апокалиптическая картина, словно из фильмов ужасов.

Замерзшая вода, которая сковала сгнившие, покосившиеся и разрушившиеся дома. Пустота. Казалось бы, здесь никто не живет. На само деле это не так. На окраинах таких районов до сих пор живут люди. А местные чиновники, которые должны были помочь пострадавшим с расселением, до сих пор не выдали им не только сертификаты на получение жилья, но и не перечислили местным жителям минимальные денежные компенсации.

Под домом Любови Головченко до сих пор вода. Фундамент рушится. Стены буквально трещат по швам. Но вместо того чтобы признать дом непригодным для проживания, как было сделано с остальной улицей, иркутские власти решили его... починить.

Летом из-за наводнения погибли 25 человек. Более 40 тысяч пострадали. Затопило десятки поселков. Колоссальный ущерб. Только на первоначальную помощь после затопления из федерального бюджета было выделено около 3 миллиардов рублей. Как расходовались деньги, весь последний месяц проверяли эксперты Общероссийского народного фронта. Выводы — удручающие.

"Деньги были выделены. Правительство Иркутской области очень медленно работает в направлении обеспечения пострадавших жителей, с выдачей сертификатов. Нужно провести по этим всем фактам служебную проверку", — заявил Сергей Апанович, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области.

Анна Трубина после наводнения три недели с детьми ночевала в машине. Сейчас живут в общежитии. Проблемы с получением сертификата на жилье остались.

"Я, муж и дети. Но ему отказали почему-то, сказали, что у его матери есть 1/4 доля. Получается, что мы с детьми будем жить от мужа отдельно. А он должен жить у матери, где у него доля", -недоумевает Трубина.

Местный губернатор Сергей Левченко рапортовал: 90% пострадавших вручены сертификаты. Но люди рассказывают: из-за того, что иркутские власти затянули выдачу документов, в регионе резко подорожало жилье.

Директор аграрного техникума Александр Копыток, в общежитии которого сейчас размещены пострадавшие, говорит: местные власти ничего не делают.

"Никто не вникает в эти дела. Сюда никто не приезжал. Мэра я ни разу не видел", — сказал Александр Копыток.

Мэр Юрий Карих, который должен был решать проблемы горожан, оказался в командировке. Чиновник рангом повыше — глава Тулунского муниципального района Михаил Гильдебрант — прикатил к съемочной группе на дорогостоящем Land Cruiser и заявил: проблемы остались, но в сущности это — мелочь.

"Мы стараемся помогать людям. Где-то наши главы поселений сами оформляют документы, выезжаем. Есть сегодня еще вопросы, но мы над ними работаем", — заверил Гильдебрант.

О том, как работают чиновники, рассказали сами пострадавшие. Они до сих пор не получили положенных компенсаций за уничтоженный урожай. "Нам за огороды не выплатили. Комиссии не было никого", — подчеркнули они.

77-летняя Лидия Печура еле ходит. Собрать документы для получения сертификата на жилье самостоятельно она не смогла. Многие пострадавшие до сих пор не понимают, куда им идти, у кого и что просить.

"Проблемы неинформированности, работы межведомственной комиссии – вся ответственность лежит на правительстве Иркутской области", — заявил Сергей Апанович.

Впрочем, губернатор Сергей Левченко и свою работу, и работу чиновников во время ЧС уже оценил, подняв личным указом зарплату себе и служащим, ставки которых зависят от оклада губернатора.

На окраине Тулуна как бы идет строительство нового жилья для пострадавших. В начале октября губернатор Левченко бодро рассказывал журналистам, как вскоре в эти два дома заселятся люди. Ноябрь. Никто никуда не въехал. Да и домов на стройке не прибавилось.

При этом сроки строительства, похоже, затянутся еще больше. Постепенно мерзнет земля — копать все сложнее. Уже наступили ноябрьские морозы, а вскоре придут декабрьские, и многочисленным пострадавшим от наводнения придется встречать холода в старых общежитиях, в полузатопленных домах, без дров, без отопления и нормального освещения. А еще без денег, которые из федерального бюджета давно были выделены, но до людей так и не дошли.

Текст: "Вести недели"

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