Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире CBS озвучил планы Вашингтона по оказанию военной помощи Украине. Как заявил советник, Белый дом рассчитывает на то, что "Россия и Украина поладят", и потребность в поставках вооружения Киеву отпадет.

"Я надеюсь, будет какой-то мирный договор или соглашение. Никто не может навсегда принудить США делать то, что мы делаем сейчас", — отметил О'Брайен.

Дональд Трамп стал первым президентом США, который оказал Украине помощь поставками вооружений, пишет РИА Новости. Москва всегда заявляла, что не является стороной в гражданском конфликте в Донбассе.

Демократическая партия США как одно из обоснований импичмента Трампу выдвинула предположение, что Трамп потребовал от Киева в обмен на очередную поставку оружия начать расследование против соперника американского лидера — бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.