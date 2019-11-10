Мирный Дамаск глазами Евгения Поддубного

Автор: Дмитрий Киселёв

9 ноября Путин и Эрдоган обсудили по телефону дела в Сирии, где обе страны являются гарантами процесса урегулирования. Лидеры подчеркнули важность координации действий на северо-востоке Сирии и подтвердили приверженность принципу территориальной целостности этого государства.

А ранее российская военная полиция и турецкие пограничники провели уже третье по счету патрулирование сирийско-турецкой границы. Маршрут в 105 километров преодолели за 4 часа. Патрулирование ведется не только на земле, но и с воздуха. Силами российской военной авиации. Символично, что российские военные вертолеты используют взлетную полосу военной базы, спешно покинутой американцами в конце октября.

Отойдя, американцы усилили свой контингент на северо-востоке Сирии, прямо сев на нефтяные поля страны. Ранее Трамп беззастенчиво заявил, что "любит нефть" и теперь американские войска, по его словам, станут нефть в Сирии "охранять". Глава МИД РФ Сергей Лавров после этого язвительно пошутил, мол, вопрос, от кого станут американцы охранять сирийскую нефть, остается открытым.

В любом случае, как сообщает The Associated Press, Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии в нефтеносных районах на востоке Сирии — от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Пентагон уверяет: прибыль от продажи нефти идет курдским общинам. Верится с трудом.

Тем временем на большей части территории Сирии мирная жизнь входит в свое русло.

Автор: Евгений Поддубный

Старый город Дамаска с высоты птичьего полета. Одна из старейших мечетей в мире — мечеть Омейядов — рядом рынок, православные и католические храмы. Все памятники архитектуры здесь благополучно пережили войну.

До войны Старый город Дамаска – пожалуй, самое туристическое место страны. Во время войны — прифронтовой район. Боевики даже пытались захватить эти улицы, но атаки были отбиты бойцами сирийской армии и местного ополчения. Туристов здесь нет до сих пор, но и о войне уже ничто не напоминает.

Абу Джордж — хозяин одного из самых известных кафе Старого города, его заведению — 90 лет. Он говорит, что и не мечтал, что увидит Дамаск вновь мирным городом. Тогда казалось, война теперь здесь навсегда.

"Иностранцы, конечно, до сих пор боятся к нам приезжать, но начал развиваться внутренний туризм. У меня посетители из Алеппо, Латакии и Хомса. Дороги стали более безопасными, и люди начали ездить между сирийскими городами. Я думаю, что постепенно все наладится и здесь вновь появятся гости из разных стран. Мы уже готовы, вы же видите, у нас безопасно и очень красиво", — сказал Абу.

Назир Саиди несколько лет работал переводчиком нашей съемочной группы, что называется, видел все этапы сирийской войны своими глазами. На юге Сирии даже получил пулевое ранение в руку чуть более года назад. Ранение оказалось нетяжелым, и переводчик быстро поправился. Назир говорит, в городе теперь стараются даже не вспоминать войну, люди слишком долго ждали возможности просто жить и не бояться.

"Моя квартира расположена так, что я на своем балконе видел все районы Дамаска, которые были захвачены боевиками. Сейчас очень приятно вечером смотреть на Дамаск. Тихо. Дети могут спокойно учиться, взрослые — ходить на работу. Наша мирная жизнь стала возможна благодаря помощи России и героизму бойцов нашей армии. Без российских военных Дамаск еще долго бы воевал", — уверен Назир.

В конце мая 2018 года был освобожден последний столичный квартал — закончилась операция на юге Дамаска. С тех пор в столице Сирии нет войны. Теперь о войне в столице напоминают, пожалуй, только такие развалины. Хотя с момента, когда в Дамаске прозвучал последний выстрел, прошло уже более полутора лет. "Мертвые" кварталы окружают город. Эти районы закрыты для жителей Дамаска, здесь могут быть неразорвавшиеся боеприпасы.

В Дамаске вновь шумно, возвращаются люди, которые бежали от войны. Примета мирного города — пробки. Блокпостов на дорогах стало меньше, трассы открыты, но автомобилей теперь в разы больше.

Сейчас в это даже поверить сложно, но еще совсем недавно на одной из улиц было пусто — ни людей, ни машин. Линия фронта проходила за домами, дорога была перекрыта военными, и практически каждый день здесь взрывались мины. Теперь — обычная дамасская улица.

Еще несколько лет назад сложно было представить, что здесь война закончится. Город просыпался и засыпал под звуки взрывов. В Дамаске каждый день отключали электричество. Боевики могли нанести удар из артиллерии по любой части сирийской столицы, то есть фактически не было безопасных кварталов. Теперь здесь редко гаснет свет.

Такое можно наблюдать практически в любом районе Дамаска. Старый город, обычная сувенирная лавка. На стойке — российский флаг, жители столицы хорошо понимают: Дамаск сейчас — мирный город благодаря России.

Полтора года назад, когда стало понятно, что в столице более не будут стрелять, это был сигнал для всей страны: победа возможна, несмотря на самые тяжелые обстоятельства. А за полтора года оптимистов здесь стало значительно больше.